Чергова смерть спортсмена

Футболіста вбили російські військові. Це сталося у неділю, 13 березня, в Ірпені.

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"Сьогодні маємо ще одну болючу втрату. Під ворожим вогнем в Ірпені загинув наш волонтер Олександр Іващик. Сашко був футболістом, грав за ірпінську ветеранську команду. З початку війни кинувся допомагати людям. Допоміг евакуюватися сотням людей, особливо похилого віку. В Олександра Іващика залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Вічна Пам'ять", – написав Маркушин.

Олександр Іващик, якому було 42 роки, загинув від кулі під час здійснення волонтерської діяльності – він допомагав людям залишити зону бойових дій та розвозив продукти потребуючим.

Олександр Іващик виступав на позиції форварда. Пограв у аматорських лігах Київщини, був найкращим бомбардиром і гравцем низки клубів – Буча 03, Податковий Університет (Ірпінь), ФК Мироцьке, ФК Чабани, Олімп (Дмитрівка) та інших.