Очередная смерть спортсмена
Футболист был убит российскими военными. Это произошло в воскресенье, 13 марта, в Ирпене.
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"Сегодня имеем еще одну болезненную потерю. Под вражеским огнем в Ирпене погиб наш волонтер Александр Иващик. Саша был футболистом, играл за ирпенскую ветеранскую команду. С начала войны бросился помогать людям. Помог эвакуироваться сотням людей, особенно пожилого возраста. У Александра Иващика осталась жена и двое маленьких детей. Вечная Память", – написал Маркушин.
Александр Иващик, которому было 42 года, погиб от пули во время осуществления волонтерской деятельности – он помогал людям покинуть зону боевых действий и развозил продукты нуждающимся.
Александр Иващик выступал на позиции форварда. Поиграл в любительских лигах Киевщины, был лучшим бомбардиром и игроком ряда клубов – Буча 03, Налоговый Университет (Ирпень), ФК Мироцкое, ФК Чабаны, Олимп (Дмитровка) и других.