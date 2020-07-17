Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок вылечился от коронавируса и завершил пребывание на карантине.

Об этом сообщает Tribuna.com. Игрок стал одним из 16 человек в клубе, у которых подтвердился COVID-19.

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Стоит добавить, что в этом списке также оказались бывшие звезды киевского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди. При этом СМИ сообщали, что Нойок из-за осложнений коронавируса был госпитализирован.

Сам футболист в сторис Instagram опубликовал фото из автомобиля с подписью "Теперь я свободен".

Турнирное положение брестского "Динамо"

Брестское "Динамо", которое проиграло в финале Кубка страны, после 16 туров занимает в чемпионате Беларуси пятое место, отставая от лидирующего БАТЭ на семь очков.

Милевский в текущем сезоне провел за команду в лиге 16 матчей (четыре гола и две результативные передачи), Нойок – 14 (1+3) и Хачериди – 7.