Український півзахисник брестського "Динамо" Олександр Нойок вилікувався від коронавірусу і завершив своє перебування на карантині.

Про це повідомляє Tribuna.com. Гравець став одним із 16 осіб в клубі, у яких підтвердився COVID-19.

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Варто додати, що в цьому списку також опинилися колишні зірки київського "Динамо" Артем Мілевський та Євген Хачеріді. При цьому ЗМІ повідомляли, що Нойок через ускладнення коронавірусу був госпіталізований.

Сам футболіст в сторіс Instagram опублікував фото з автомобіля з підписом "Тепер я вільний".

Турнірне становище брестського "Динамо"

Брестське "Динамо", яке програло у фіналі Кубка країни, після 16 турів займає в чемпіонаті Білорусі п'яте місце, відстаючи від лідируючого БАТЕ на сім очок.

Мілевський в поточному сезоні провів за команду в лізі 16 поєдинків (чотири голи і дві результативні передачі), Нойок – 14 (1+3) і Хачеріді – 7.