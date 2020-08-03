Украинский футболист Балашов отправился играть в российский "Тамбов"
Украинский нападающий Виталий Балашов решил продолжить карьеру в России. Новым клубом игрока стал "Тамбов".
О подписании соглашения Балашова российский клуб сообщил лишь на своей странице в Twitter. На официальном сайте клуба сообщение об этом нет. Поэтому нет и деталей относительно подписанного соглашения.
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Виталий Балашов является воспитанником одесского "Черноморца". Именно за этот клуб он выступал с 2008 по 2015 год, за исключением одного сезона 2013/14, который он провел в аренде в "Говерле". Впоследствии в его карьере были польская "Висла", молдавский "Милсами", белорусская "Ислочь". С 2018 года выступал за донецкий "Олимпик", который покинул в конце сезона 2019/20.
Кто еще из украинцев выступает в чемпионате России
В Российской премьер-лиге Балашов стал шестым украинцем. А в "Тамбове" – вторым, кто имеет украинское гражданство.
- Алексей Каплиенко – "Тамбов"
- Ярослав Ракицкий – "Зенит",
- Иван Ордец – "Динамо",
- Олег Данченко – "Рубин",
- Денис Кулаков – "Урал".
Также украинские футболисты выступают и в низших российских дивизионах. Один из них – Артем Полярус – был признан лучшим игроком, легионером и ассистентом ФНЛ.