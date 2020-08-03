Український нападник Віталій Балашов вирішив продовжити кар'єру у Росії. Новим клубом гравця став "Тамбов".

Про підписання угоди Балашова російський клуб сповістив лише на своїй сторінці в Twitter. На офіційному сайті клубу повідомлення про це немає. Відтак немає і деталей щодо підписаної угоди.

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Віталій Балашов є вихованцем одеського "Чорноморця". Саме за цей клуб він виступав з 2008 до 2015 року, за винятком одного сезону 2013/14, який він провів в оренді в "Говерлі". Згодом в його кар'єрі були польська "Вісла", молдовський "Мілсамі", білоруська "Іслоч". З 2018 року виступав за донецький "Олімпік", який покинув в кінці сезону 2019/20.

Хто ще з українців виступає в чемпіонаті Росії

У Російській прем'єр-лізі Балашов став шостим українцем. А в "Тамбові" – другим, хто має українське громадянство.

Олексій Каплієнко – "Тамбов"

Ярослав Ракіцький – "Зеніт",

Іван Ордець – "Динамо",

Олег Данченко – "Рубін",

Денис Кулаков – "Урал".

Також українські футболісти виступають і в нижчих російських дивізіонах. Один з них – Артем Полярус – був визнаний найкращим гравцем, легіонером та асистентом ФНЛ.