Результативное действие Морозюка

Бешикташ легко сделал разгромный счет на табло 0:3. Хозяева лишь в концовке встречи смогли вернуться в игру.

К теме Экс-игрок сборной Украины Морозюк отметился снайперским ассистом в Турции: видео

Правый защитник из Украины Николай Морозюк вышел в футболке Ризеспора после перерыва и в конце матча отметился асистом. При счете 1:3 хозяева заработали право на штрафной. К мячу подошел бывший футболист Динамо и сделал точную передачу прямо на голову Джоковича. Дамьян сократил отставание своей команды до минимума, но этого было мало.

Для Морозюка эта голевая передача стала уже 4-й в 30 матчах во всех турнирах сезона. Украинец уже во втором поединке подряд не уходит с поля без результативных действий.

В итоге – 2:3 победа Бешикташа. После победы клуб укрепил свое лидерство в таблице. Теперь отставание от Бешикташа и второго Фенербахче составляет 5 очков. Ризеспор украинского футболиста идет на 13-м месте, в его активе 42 пункта.

Видео ассиста Морозюка