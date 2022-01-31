Украинский фигурист отвечал по-английски на вопросы российских журналистов на Олимпиаде

Украинский фигурист Иван Шмуратко решил не игнорировать российских журналистов во время пресс-конференций на зимних Олимпийских играх. Но на их вопросы отвечал на английском языке.

Украинский или английский

После тренировки на Олимпиаде российские журналисты решили задать несколько вопросов Шмуратко. Но он их удивил, когда на вопрос на русском языке начал отвечать на английском.

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"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском языках. Здорово, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю на английском языке? Как вы знаете, я все делаю, чтобы быть здесь. Я спортсмен и вся моя работа – на льду", – сказал Шмуратко.

Следует отметить, что во время Олимпиады украинская и российские команды по фигурному катанию будут сидеть рядом. Почему организаторы их разместили именно так – неизвестно.

А после рекомендации украинским спортсменам избегать россиян на Олимпиаде, в России разразился скандал. Там даже обратились в Международный олимпийский комитет на этот счет. Но в МОК им ответили, что ничего противоправного в такой рекомендации нет.

Что касается языка общения украинских спортсменов, то этот вопрос поднялся на Евро-2020, когда украинские футболисты интервью и комментарии давали на русском языке. Это вызвало негодование у болельщиков. И в дальнейшем многие из них в общении с прессой перешли именно на украинский язык.