Украинский дзюдоист Зантарая откажется от всех титулов, если к турниру допустят россиян

Один из самых титулованных дзюдоистов в истории Украины Георгий Зантарая сделал важную заявку о своих титулах. Спортсмен категорически против выступлений российских дзюдоистов на международных турнирах.

Зантарая: Пока вы регистрируетесь на турнир – в Украине ежедневно умирает сотни людей

Георгий Зантарая сделал смелое заявление в своих соцсетях, которое уже распространили многие ведущие украинские спортсмены. Дзюдоист сделал ее после того, как увидел, что Международная федерация дзюдо допускает к турниру в Улан-Баторе спортсменов по вражеской России.

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Вроде бы российские дзюдоисты будут выступать под нейтральным статусом. Зантарая напомнил всех, что уже писал, что спорт не может быть вне политики, а особенно во времена ужасной войны.

Именно поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение: если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире – я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!,

– написал Георгий.

"Я не буду стоять в стороне"

Зантараю сильно разочаровался в Федерации своего вида спорта. Хотя до этого она исповедовала ценности мира, единения и дружбы, а сейчас поддерживает войну в Украине. Георгий добавил, что украинских дзюдоистов не будет на соревнованиях, куда допускают людей, поддерживающих кровопролитие в Украине.

Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир – в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами. Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители России будут к нему допущены даже под флагом Федерации,

– ответил Зантарая.

"Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь, и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала Россия!", – добавил украинец.

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