Олимпиада – последние соревнования Зантараи

Наставник украинской команды отметил, что Олимпиада-2020 стала последними соревнованиями высокого уровня, на которых выступил Зантарая.

К слову Украинский чемпион Европы Новиков сменил гражданство

По словам Дубровы, Зантарая не смог завоевать медаль на Олимпиаде из-за переноса Игр.

Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать столь желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год также не пошел на пользу Георгию,

– сказал тренер.

Он добавил, что за собой Зантарая оставил сильную команду украинских спортсменов, которые тренировались с ним.

Достижения Зантараи