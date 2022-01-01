Олимпиада – последние соревнования Зантараи
Наставник украинской команды отметил, что Олимпиада-2020 стала последними соревнованиями высокого уровня, на которых выступил Зантарая.
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По словам Дубровы, Зантарая не смог завоевать медаль на Олимпиаде из-за переноса Игр.
Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были последними соревнованиями высокого уровня. К сожалению, ему не удалось завоевать столь желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории. Перенос Олимпиады на один год также не пошел на пользу Георгию,
– сказал тренер.
Он добавил, что за собой Зантарая оставил сильную команду украинских спортсменов, которые тренировались с ним.
Достижения Зантараи
- Украинец – чемпион мира (2009). Также Георгий завоевал "серебро" чемпионата мира и четыре раза становился бронзовым призером.
- Зантарая – двукратный чемпион Европы и победитель Европейских игр в Минске. Серебряный призер чемпионата Европы 2009 года.