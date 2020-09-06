Украинский чемпион мира Зантарая открыл собственную школу дзюдо: фото и видео
Украинский дзюдоист грузинского происхождения Георгий Зантарая открыл собственную школу по дзюдо. Новый современный зал располагается в Киеве.
Дзюдоист несколько раз показывал, как происходила реставрация зала. А о самом открытии Зантарая рассказал в своем Instagram.
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Новая школа дзюдо в Киеве
Георгий отремонтировал помещение детской спортивной школы "Юный Спартаковец", а вчера, 5 сентября, состоялось торжественное открытие зала.
Спортсмен искренне благодарен всем, кто посетил событие и поддерживал. Зал выполнен в "желто-черных" цветах. А на стенах можно увидеть рисунки самого Зантарая и мотивационные фразы.
По словам Георгия, в этом зале они пытались воплотить и добавить все, чего не хватало для тренировки в их детстве. Он надеется, что именно в этом помещении будут тренироваться будущие чемпионы по дзюдо.
Достижения Георгия Зантарая
- Дважды получал "золото" чемпионата Европы (2011, 2017), а также имеет в своей копилке одну серебряную награду (2009).
- На чемпионате мира в Зантарая еще лучшие достижения. В 2009 году в Роттердаме стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограммов. Также имеет одно "серебро" соревнований. Еще четыре раза дзюдоист поднимался на третью ступеньку пьедестала.
- В 2019 году в Минске получил золотую медаль на Европейских играх.
- Дважды выступал за Украину на Олимпийских играх, но награды не получил (2012, 2016).
- Награжден орденом "За заслуги" второй степени.