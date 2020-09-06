Украинский дзюдоист грузинского происхождения Георгий Зантарая открыл собственную школу по дзюдо. Новый современный зал располагается в Киеве.

Дзюдоист несколько раз показывал, как происходила реставрация зала. А о самом открытии Зантарая рассказал в своем Instagram.

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Новая школа дзюдо в Киеве

Георгий отремонтировал помещение детской спортивной школы "Юный Спартаковец", а вчера, 5 сентября, состоялось торжественное открытие зала.

Спортсмен искренне благодарен всем, кто посетил событие и поддерживал. Зал выполнен в "желто-черных" цветах. А на стенах можно увидеть рисунки самого Зантарая и мотивационные фразы.

По словам Георгия, в этом зале они пытались воплотить и добавить все, чего не хватало для тренировки в их детстве. Он надеется, что именно в этом помещении будут тренироваться будущие чемпионы по дзюдо.

Достижения Георгия Зантарая