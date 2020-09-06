Український чемпіон світу Зантарая відкрив власну школу дзюдо: фото та відео
Український дзюдоїст грузинського походження Георгій Зантарая відкрив власну школу з дзюдо. Новий сучасний зал розташовується у Києві.
Дзюдоїст декілька разів показував, як відбувалась реставрація залу. А про саме відкриття Зантарая розповів у своєму Instagram.
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Нова школа дзюдо у Києві
Георгій відремонтував приміщення дитячої спортивної школи "Юний Спартаківець", а вчора, 5 вересня, відбулось урочисте відкриття залу.
Спортсмен щиро вдячний всім, хто відвідав подію та підтримував. Зал виконаний у "жовто-чорних" кольорах. А на стінах можна побачити малюнки самого Зантарая та мотиваційні фрази.
За словами Георгія, у цьому залі вони намагались втілити та додати все, чого не вистачало для тренування у їх дитинстві. Він сподівається, що саме у цьому приміщенні тренуватимуться майбутні чемпіони з дзюдо.
Досягнення Георгія Зантарая
- Двічі здобував "золото" чемпіонату Європи (2011, 2017), а також має у своїй скарбничці одну срібну нагороду (2009).
- На чемпіонаті світу у Зантарая ще кращі здобутки. У 2009 році у Роттердамі став чемпіоном світу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Також має одне "срібло" змагань. Ще чотири рази дзюдоїст підіймався на третю сходинку п'єдесталу.
- У 2019 році у Мінську здобув золоту медаль на Європейських іграх.
- Двічі виступав за Україну на Олімпійських іграх, але нагород не здобував (2012, 2016).
- Нагороджений орденом "За заслуги" другого ступеня.