Український дзюдоїст грузинського походження Георгій Зантарая відкрив власну школу з дзюдо. Новий сучасний зал розташовується у Києві.

Дзюдоїст декілька разів показував, як відбувалась реставрація залу. А про саме відкриття Зантарая розповів у своєму Instagram.

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Нова школа дзюдо у Києві

Георгій відремонтував приміщення дитячої спортивної школи "Юний Спартаківець", а вчора, 5 вересня, відбулось урочисте відкриття залу.

Спортсмен щиро вдячний всім, хто відвідав подію та підтримував. Зал виконаний у "жовто-чорних" кольорах. А на стінах можна побачити малюнки самого Зантарая та мотиваційні фрази.

За словами Георгія, у цьому залі вони намагались втілити та додати все, чого не вистачало для тренування у їх дитинстві. Він сподівається, що саме у цьому приміщенні тренуватимуться майбутні чемпіони з дзюдо.

Досягнення Георгія Зантарая