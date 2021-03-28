Нападающий Мариуполя Даниил Сикан, вероятно, пропустит остаток сезона. У футболиста серьезная травма, но не уточняется характер.

Ранее 19-летний футболист перенес операцию на лице. Сикан получил перелом верхней челюсти в матче против Ворсклы 6 марта.

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В этом сезоне Сикан забил 2 гола в 13 матчах УПЛ.

Что известно о травме Сикана

В первом тайме 19-летний Даниил Сикан после борьбы с хавбеком Ворсклы Александром Скляром сразу поехал в больницу. Нападающий получил черепно-мозговую травму и трещину в верхней челюсти.

По словам аналитика молодежной сборной Украины Евгения Греся, приехав в больницу, он увидел Скляра, который попросил прощения у молодого Сикана. Даниил не держит зла на соперника, а утверждает, что эпизод был игровым.