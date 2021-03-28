Нападник Маріуполя Данило Сікан, ймовірно, пропустить залишок сезону. У футболіста серйозна травма, але не уточнюється характер.

Раніше 19-річний футболіст переніс операцію на обличчі. Сікан отримав перелом верхньої щелепи в матчі проти Ворскли 6 березня.

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У цьому сезоні Сікан забив 2 голи в 13 матчах УПЛ.

Що відомо про травму Сікана

У першому таймі 19-річний Данило Сікан після боротьби з хавбеком Ворскли Олександром Скляром відразу поїхав у лікарню. Нападник отримав черепно-мозкову травму та тріщина у верхній щелепі.

За словами аналітика молодіжної збірної України Євгена Греся, приїхавши у лікарню він побачив Скляра, який попросив вибачення у молодого Сікана. Данило не тримає зла на суперника, а стверджує, що епізод був ігровим.