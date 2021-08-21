Украинский чемпион мира Далакян проведет защиту титула WBA: где состоится бой
Источник:LuckyPunch
Единственный действующий украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян в пятый раз проведет защиту титула WBA. Непобедимый украинец встретится с панамцем Луисом Консепсьоном.
Бой состоится в Украине
Юрий Рубан, глава промоутерской компании Union Boxing Promotions, с которой сотрудничает Далакян, рассказал детали предстоящего поединка.
Узнайте больше Украинский боксер Далакян узнал имя следующего соперника
Он подтвердил, что WBA санкционировала поединок Далакян – Консепсьон. Команды боксеров получили 30 дней на переговоры.
Union Boxing Promotion уже вступила в активную фазу переговоров с командой панамца. Есть много позитивных новостей. Главная из них – мы решительно настроены на проведение поединка на домашней территории,
– рассказал Рубан.
Промоутер отметил, что Union Boxing Promotions прилагает все усилия, чтобы бой состоялся в Украине.
"Украина – боксерская страна. Зритель заслуживает смотреть бои высшего масштаба вживую. Далакян – единственный действующий чемпион мира из Украины, поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы Артем радовал своим выступлением местную публику", – сказал Рубан.Предыдущий поединок Далакяна состоялся еще в феврале 2020 года. Украинец несмотря на травму победил Хосбера Переса.
Рубан рассказал, что Далакян полностью восстановился после травмы. По словам промоутера, Артем уже готовится к поединку.
Мы понимали, что WBA обяжет Артема драться с обязательным претендентом, поэтому сыграли на опережение. Боксер уже начал предварительную подготовку. Он подойдет к поединку в лучшей форме и покажет, за что его любят,
– отметил промоутер.
Также он добавил, что следующий соперник Далакяна – очень опасный.
"Консепсьон – очень опытный спортсмен, с ним никому не будет просто. В его послужном списке достаточно громких оппонентов, но вряд ли он сталкивался с такими передвижениями, мощью, скоростью, чувством дистанции, как у Артема", – резюмировал промоутер.
- 34-летний Артем Далакян стал чемпионом мира в легчайшем весе в 2018 году, одолев Брайана Вилорию. После этого Артем провел 4 защиты титула в Украине.
- Луис Консепсьон провел на профессиональном ринге 47 поединков. В его активе 39 побед (28 нокаутом) и 8 поражений (3 нокаутом). Панамец первый номер рейтинга WBA.