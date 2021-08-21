Бій відбудеться в Україні
Юрій Рубан, глава промоутерської компанії Union Boxing Promotions, з якою співпрацює Далакян, розповів деталі майбутнього поєдинку.
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Він підтвердив, що WBA санкціонувала поєдинок Далакян – Консепсьйон. Команди боксерів отримала 30 днів на переговори.
Union Boxing Promotion вже вступила в активну фазу переговорів з командою панамця. Є багато позитивних новин. Головна з них – ми рішуче налаштовані на проведення поєдинку на домашній території,
– розповів Рубан.
Промоутер зазначив, що Union Boxing Promotions докладає всіх зусиль, аби бій відбувся в Україні.
"Україна – боксерська країна. Глядач заслуговує дивитися бої вищого масштабу наживо. Далакян – єдиний чинний чемпіон світу з України, тому ми докладемо максимум зусиль для того, щоб Артем радував своїми виступом місцеву публіку", – сказав Рубан.
Рубан розповів, що Далакян повністю відновився після травми. За словами промоутера, Артем вже готується до поєдинку.
Ми розуміли, що WBA зобов'яже Артема битися з обов'язковим претендентом, тому зіграли на випередження. Боксер уже почав попередню підготовку. Він підійде до поєдинку в найкращій формі і покаже, за що його люблять,
– зазначив промоутер.
Також він додав, що наступний суперник Далакяна – дуже небезпечний.
"Консепсьон – дуже досвідчений спортсмен, з ним нікому не буде просто. У його послужному списку досить гучних опонентів, але навряд чи він стикався з такими пересуваннями, міццю, швидкістю, почуттям дистанції, як в Артема", – резюмував промоутер.
- 34-річний Артем Далакян став чемпіоном світу у найлегшій вазі у 2018 році, здолавши Браяна Вілорія. Після того Артем провів 4 захисти титулу в Україні.
- Луїс Консепсьйон провів на професійному ринзі 47 поєдинків. У його активі 39 перемог (28 нокаутом) та 8 поразок (3 нокаутом). Панамець перший номер рейтингу WBA.