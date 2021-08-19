Сторонам дали 30 дней, чтобы договориться по поводу проведения боя. Срок истечет 18 сентября.

Смотрите также Легендарный Хэй оценил шансы Усика в бою против Джошуа

Ранее Артем Далакян не смог договориться о поединке с обладателем пояса WBC Хулио Сесаром Мартинесом (18-1, 14 КО).

Мартинес планировал вернуться на ринг в сентябре, а среди действующих чемпионов мира только у Далакяна еще нет подтвержденного боя. Санни Эдвардс будет драться с Рикардо Сандовалем, а у Масайоши Накатани впереди поединок с Анхелем Акостоем.

Последний бой Далакяна

Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в самом легком весе.