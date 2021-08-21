Бой состоится в Украине

Юрий Рубан, глава промоутерской компании Union Boxing Promotions, с которой сотрудничает Далакян, рассказал детали предстоящего поединка.

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Он подтвердил, что WBA санкционировала поединок Далакян – Консепсьон. Команды боксеров получили 30 дней на переговоры.

Union Boxing Promotion уже вступила в активную фазу переговоров с командой панамца. Есть много позитивных новостей. Главная из них – мы решительно настроены на проведение поединка на домашней территории,

– рассказал Рубан.

Промоутер отметил, что Union Boxing Promotions прилагает все усилия, чтобы бой состоялся в Украине.

"Украина – боксерская страна. Зритель заслуживает смотреть бои высшего масштаба вживую. Далакян – единственный действующий чемпион мира из Украины, поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы Артем радовал своим выступлением местную публику", – сказал Рубан.

Предыдущий поединок Далакяна состоялся еще в феврале 2020 года. Украинец несмотря на травму победил Хосбера Переса.

Рубан рассказал, что Далакян полностью восстановился после травмы. По словам промоутера, Артем уже готовится к поединку.

Мы понимали, что WBA обяжет Артема драться с обязательным претендентом, поэтому сыграли на опережение. Боксер уже начал предварительную подготовку. Он подойдет к поединку в лучшей форме и покажет, за что его любят,

– отметил промоутер.

Также он добавил, что следующий соперник Далакяна – очень опасный.

"Консепсьон – очень опытный спортсмен, с ним никому не будет просто. В его послужном списке достаточно громких оппонентов, но вряд ли он сталкивался с такими передвижениями, мощью, скоростью, чувством дистанции, как у Артема", – резюмировал промоутер.