Відповідну інформацію розміщено на офіційному сайті російської Прем'єр-ліги.

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В Україні такий шум підняли, ніби я гравець збірної. Я грав у Маріуполі, мене ніхто не знав. Я не можу зрозуміти людей, які не знають ситуації. Я аполітичний, за новинами не слідкую і телевізор не дивлюсь,

– сказав Мампассі.

Таланта закидали повідомленнями, що він зрадник, адже поїхав грати до країни-агресора. Футболіст обмежив доступ до свого профілю в інстаграмі, щоб писати йому могли лише ті, хто підписаний на його сторінку.

"Російський паспорт? Такої вимоги не було. Все стосувалося спортивних питань. Після всіх аргументів я був зацікавлений у переході, хотів грати за Локомотив. Бачив, десь писали, що мене можуть дискваліфікувати через зміну спортивного громадянства. Якби в цьому були хоч якісь сумнівні моменти, я не пішов би на це. Впевнений, що жодних проблем не буде", – сказав він.

Що відомо про Марка Мампассі