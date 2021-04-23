В первом раунде соревнований Беленюк прошел шведа Александера Патрика Йоханссона. А в четвертьфинале ему выпало соревноваться с представителем Сербии Зураби Датунашвили.

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Поединок закончился вничью 1:1. Беленюк выиграл в первом раунде, но уступил во втором. И именно из-за того, что Датунашвили взял последний балл, он и прошел в полуфинал.

Однако Беленюк еще может претендовать на бронзовые награды чемпионата Европы. Надо, чтобы Датунашвили победил в полуфинале. Тогда именно украинец будет бороться за выход в "бронзовый" финал.