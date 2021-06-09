Украинский борец Михайлов завоевал бронзовую медаль на Poland Open перед Олимпиадой

В польской Варшаве продолжается мемориал Циолковского. Украинская сборная завоевала первую награду на рейтинговом турнире.

Первая награда для Украины

Украинская сборная открыла отсчет наград на польской земле. Бронзовая награда Василия Михайлова пополнила копилку Украины.

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В весовой категории 79 килограммов начал свой путь с четвертьфинала, где победил эстонца Эрика Рейнбока (8: 1). Уже в 1/2 финала на украинца ждала схватка против российского натурализованного словацкого борца Гулаева. Ахсарбек остановил победный путь Михайлова (4:1).

Украинец попал в бронзовый финал. В схватке за "бронзу" украинец снова встретился с представителем Эстонии Аймаром Андрусом и уверенно победил соперника 5:2. Отметим, что именно обидчик Михайлова стал победителем турнира в этом весе.

Аймар Андрус – Василий Михайлов видеообзор бронзового финала