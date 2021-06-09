Перша нагорода для України

Українська збірна відкрила відлік нагород на польській землі. Бронзова нагорода Василя Михайлова поповнила скарбничку України.

Варте уваги Яскравий виступ українок та 8 "золото" Стадник: ексклюзивні емоції після ЧЄ з боротьби

У ваговій категорії 79 кілограмів розпочав свій шлях з чвертьфіналу, де переміг естонця Еріка Рейнбока (8:1). Вже в 1/2 фіналу на українця чекала сутичка проти російського натуралізованого словацького борця Гулаєва. Ахсарбек зупинив переможний шлях Михайлова (4:1).

Українець потрапив у бронзовий фінал. У сутичці за "бронзу" українець знову зустрівся із представником Естонії Аймаром Андрусе та впевнено переміг суперника 5:2. Відзначимо, що саме кривдник Михайлова став переможцем турніру у цій вазі.

Аймар Андрусе – Василь Михайлов відеоогляд бронзового фіналу