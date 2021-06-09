Первая награда для Украины

Украинская сборная открыла отсчет наград на польской земле. Бронзовая награда Василия Михайлова пополнила копилку Украины.

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В весовой категории 79 килограммов начал свой путь с четвертьфинала, где победил эстонца Эрика Рейнбока (8: 1). Уже в 1/2 финала на украинца ждала схватка против российского натурализованного словацкого борца Гулаева. Ахсарбек остановил победный путь Михайлова (4:1).

Украинец попал в бронзовый финал. В схватке за "бронзу" украинец снова встретился с представителем Эстонии Аймаром Андрусом и уверенно победил соперника 5:2. Отметим, что именно обидчик Михайлова стал победителем турнира в этом весе.

Аймар Андрус – Василий Михайлов видеообзор бронзового финала