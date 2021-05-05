Беленюк вакцинировался ради Олимпиады

На свой страничке в Instagram 30-летний звездный атлет рассказал, что привился китайской вакциной, которую выделили для украинских спортсменов, которые готовятся к летним Олимпийским играм в Токио.

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Жан допускает, что у него есть антитела после перенесенной болезни еще прошлой осенью, но решил получить гарантию, чтобы не заболеть перед главным стартом последних лет.

Сегодня получил первую прививку китайской вакциной CoronaVac от Sinovac, которая выделена для украинских спортсменов, которые готовятся к Олимпийским Играм. Хотя, скорее всего, я имею антитела после перенесенной болезни еще осенью, но решил не рисковать, чтобы иметь возможность спокойно готовиться к Олимпиаде,

– написал борец.

"Следующее прививки по рекомендательному плану не ранее чем через 28 дней! Буду вас информировать о своем самочувствии. Сейчас полет нормальный! Сказали, что завтра в случае нормального самочувствия можно тренироваться в обычном режиме", – подытожил Беленюк.