У людей нет ни малейшего представления, что такое спортивная гимнастика

28-летний Радивилов заявил, что люди узнают о гимнастах, только когда они завоевывают победы.

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"У людей нет ни малейшего представления, что такое спортивная гимнастика. Это оскорбляет, честно скажу. Мы выступаем, и только если поднимается флаг страны, люди узнают, что есть такой гимнаст", – сказал Игорь.

Вместе с тем, Радивилов считает, что с такой проблемой сталкивается не только спортивная гимнастика.

Разве у нас показывают по телевидению борьбу, плавание, греблю? Транслируют только футбол. Я ничего не имею против футболистов, они тоже молодцы, но внимание к ним неадекватно большое, а к остальным видам спорта – нулевое,

– отметил спортсмен.

Действующий чемпион Европы недоволен, что никто не транслирует гимнастику, несмотря на титанические усилия спортсменов.

"В гимнастике люди сидят в залах по 6 – 7 часов в день, проделывают такую огромную работу, но этого даже не показывают. Это неправильно. К сожалению, нет интереса к спортивной гимнастике от рекламных агентств и спонсоров. Могли бы такой зрелищный вид спорта как гимнастика больше освещать и популяризировать", – резюмировал Радивилов.

Достижения Радивилова