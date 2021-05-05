Беленюк вакцинувався заради Олімпіади

На свій сторінці в Instagram 30-річний зірковий атлет розповів, що прищепився китайською вакциною, яку виділили для українських спортсменів, які готуються до літніх Олімпійських ігор в Токіо.

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Жан допускає, що у нього є антитіла після перенесеної хвороби ще минулої осені, але вирішив отримати гарантію, щоб не захворіти перед головним стартом останніх років.

Сьогодні отримав перше щеплення китайською вакциною CoronaVac від Sinovac, яка виділена для українських спортсменів, які готуються до Олімпійських Ігор. Хоча, найімовірніше, я маю антитіла після перенесеної хвороби ще восени, але вирішив не ризикувати, щоб мати можливість спокійно готуватися до Олімпіади,

– написав борець.

"Наступне щеплення за рекомендаційним планом не раніше ніж через 28 днів! Буду вас інформувати про своє самопочуття. Зараз політ нормальний! Сказали, що завтра у разі нормального самопочуття можна тренуватися в звичайному режимі", – підсумував Беленюк.