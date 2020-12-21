Украинский непобедимый боксер заработал 70 долларов за свой дебютный бой в профи
Боксер-профессионал Сергей Богачук за свой дебютный бой на профессиональном ринге одержал гонорар в размере 70 долларов.
Об этом сообщает Champion.com.ua. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе 3 февраля 2017 года.
Соперником Сергея был американец Мэтт Мерфи. Богачук нокаутировал Мерфи во втором раунде.
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"Видимо, этот чек на 70 долларов стоит взять в рамочку и сохранить для истории. Ведь вряд ли у кого-то был такой гонорар за свой дебютный бой", – рассказал Сергей во время медиа-встречи в музее Кличко.
Что известно о Богачуке
Боксер провел последний поединок 25 сентября 2020 года в Мексике, где победил местного боксера Давила.
В рейтинге авторитетного портала Boxrec.com среди украинских боксеров независимо от весовых категорий Сергей занимает шестое место. Он уступает Усику, Ломаченко, Постолу, Деревянченко и Беринчику.
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