Украинский боксер выкрикнул "Слава Украине!" после победы на чемпионате Европы: видео
Украинские атлеты продолжают покорять спортивные вершины. К тому же во всем мире они выражают свою патриотическую позицию.
Патриотический поступок украинского боксера
Украинский боксер Иван Сапун отметился патриотическим поступком на чемпионате Европы в Армении. Он одержал уверенную победу в первом поединке над британцем Джорджем Кротти, пишет 24 канал.
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Патриотическое видео с участием украинца
Сапун выступает в весовой категории до 80 кг. Этот чемпионат Европы для него дебютный.
Также в дебютном для себя поединке победил еще один представитель Украины – Иван Папакин. Он победил шведского боксера Эрика Мендосу. Он выступает в весовой категории до 75 килограммов.Кстати говоря. Чемпионат Европы проходит с 21 по 31 мая в армянском Ереване.
Следует отметить, что в список от Украины не попал призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк. Причины неизвестны.
Всего Украину на международной арене представят 13 спортсменов.
Предыдущие победы украинского боксера
- В апреле прошел международный турнир по боксу в Румынии. Наша сборная ярко закончила выступление на престижных состязаниях. Иван Сапун завоевал бронзовую награду в своей весовой категории (до 80 килограммов).
- В Румынии украинцы получили 11 наград. Две из них стали золотыми – их добыли в борьбе Татьяна Коб (до 52 килограммов), а также Анна Лысенко (до 66 килограммов).
- Также Иван завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по боксу. Турнир состоялся в конце марта, соревнование принимал хорватский Пореч. В общей сложности украинские боксеры и боксерки получили десять медалей. При этом большинство из них – в мужских соревнованиях.