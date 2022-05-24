Патриотический поступок украинского боксера

Украинский боксер Иван Сапун отметился патриотическим поступком на чемпионате Европы в Армении. Он одержал уверенную победу в первом поединке над британцем Джорджем Кротти, пишет 24 канал.

Читайте також У боях за Україну загинув боксер "Українських отаманів" Олег Прудкий

После оглашения вердикта судей украинец выкрикнул: "Слава Украине!" Трибуны эффектно ответили: "Героям Слава!"

Патриотическое видео с участием украинца

Сапун выступает в весовой категории до 80 кг. Этот чемпионат Европы для него дебютный.

Также в дебютном для себя поединке победил еще один представитель Украины – Иван Папакин. Он победил шведского боксера Эрика Мендосу. Он выступает в весовой категории до 75 килограммов.

Кстати говоря. Чемпионат Европы проходит с 21 по 31 мая в армянском Ереване.

Следует отметить, что в список от Украины не попал призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк. Причины неизвестны.

Всего Украину на международной арене представят 13 спортсменов.

Предыдущие победы украинского боксера

В апреле прошел международный турнир по боксу в Румынии. Наша сборная ярко закончила выступление на престижных состязаниях. Иван Сапун завоевал бронзовую награду в своей весовой категории (до 80 килограммов).

В Румынии украинцы получили 11 наград. Две из них стали золотыми – их добыли в борьбе Татьяна Коб (до 52 килограммов), а также Анна Лысенко (до 66 килограммов).

Также Иван завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по боксу. Турнир состоялся в конце марта, соревнование принимал хорватский Пореч. В общей сложности украинские боксеры и боксерки получили десять медалей. При этом большинство из них – в мужских соревнованиях.

Обратите внимание! Ранее мы сообщали, что в боях за Украину погиб боксер "Украинских атаманов" Олег Прудкий. Об этой печальной новости стало известно 23 мая. Быстрый был мастером спорта международного класса по боксу. Олег был одним из талантливейших боксеров Черкасщины. Он неоднократно выигрывал на чемпионатах Украины.