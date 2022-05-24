Оккупант унес еще одну жизнь украинца
Еще один воевал полег за мирное небо над главой украинского народа. Печальное известие сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.
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Дата и место гибели героя страны пока не сообщают. В Федерации искренне сочувствуют семье и знакомым погибшего.
Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе Олег,
– говорится в посте.
Погиб Олег Прудкий / Фото Федерации бокса Украины
Что известно об Олеге Прудком
- Быстрый был мастером спорта международного класса по боксу. Олег был одним из талантливейших боксеров Черкасщины.
- Неоднократно становился чемпионом Украины.
- Быстрый бился в весовой категории до 60 килограммов и входил в команду "Украинские атаманы".
В Украине открыли сайт о погибших спортсменах
- Проходит уже 90-й день полномасштабной войны против России. К сожалению, с каждым днем все больше украинских героев отдают жизнь за свободу украинского народа и территориальную целостность страны.
- Спортивный комитет Украины решил запустить сайт с символическим названием "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, павших в боях за родную страну. В этот список уже добавили Олега Прудкого.
- К сожалению, с 24 февраля погибли более 45 украинских атлетов. Кто-то из них сражался за Украину, а кто-то погиб от снарядов врага в собственных домах.
- Одними из последних погибших в войне против России стали Александр Одинцов (призер чемпионата Европы по панкратиону) и воспитанник футбольного клуба Карпаты Львов Олег Мазур. Оба были 24 и 26 лет соответственно.
- Олег Прудкий стал не первым боксером, уложившим жизнь за Украину. Ранее в боях погибли Виктор Понятенко, Алексей Купырев, Артем Моша, Алексей Джунковский и Юрий Ворона. Юльшесть посмотревших спортсменов были представителями силовых видов спортсмену таких как бокс, смешанные единоборства, тяжелая атлетика и другие.