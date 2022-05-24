Оккупант унес еще одну жизнь украинца

Еще один воевал полег за мирное небо над главой украинского народа. Печальное известие сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

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Дата и место гибели героя страны пока не сообщают. В Федерации искренне сочувствуют семье и знакомым погибшего.

Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе Олег,

– говорится в посте.



Погиб Олег Прудкий / Фото Федерации бокса Украины

Что известно об Олеге Прудком

Быстрый был мастером спорта международного класса по боксу. Олег был одним из талантливейших боксеров Черкасщины.

Неоднократно становился чемпионом Украины.

Быстрый бился в весовой категории до 60 килограммов и входил в команду "Украинские атаманы".

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым боксера. Никогда не забудем и не простим оккупантам смерти украинского защитника.

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