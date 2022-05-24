Патріотичний вчинок українського боксера
Український боксер Іван Сапун відзначився патріотичним вчинком на чемпіонаті Європи у Вірменії. Він здобув впевнену перемогу в першому поєдинку над британцем Джорджем Кротті, пише 24 канал.
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Після оголошення вердикту суддів українець вигукнув: "Слава Україні!". Трибуни ефектно відповіли: "Героям Слава!".
Патріотичне відео за участі українця
Сапун виступає у ваговій категорії до 80 кілограмів. Цей чемпіонат Європи для нього дебютний.
Також у дебютному для себе поєдинку перемогу здобув ще один представник України – Іван Папакін. Він переміг шведського боксера Еріка Мендосу. Він виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів.
Слід зазначити, що до переліку від України не потрапив призер Олімпіади – 2020 Олександр Хижняк. Причини невідомі.
Загалом Україну на міжнародній арені представлять 13 спортсменів.
Попередні звитяги українського боксера
- У квітні відбувся міжнародний турнір з боксу у Румунії. Наша збірна яскраво закінчила виступ на престижних змаганнях. Іван Сапун здобув бронзову нагороду у своїй ваговій категорії (до 80 кілограмів).
- У Румунії українці здобули 11 нагород. Дві з них стали золотими - їх вибороли Тетяна Коб (до 52 кілограмів), а також Анна Лисенко (до 66 кілограмів).
- Також Іван здобув срібну медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу. Турнір відбувся наприкінці березня, змагання приймав хорватський Поречі. Загалом українські боксери та боксерки здобули десять медалей. При цьому більшість із них – у чоловічих змаганнях.