Патріотичний вчинок українського боксера

Український боксер Іван Сапун відзначився патріотичним вчинком на чемпіонаті Європи у Вірменії. Він здобув впевнену перемогу в першому поєдинку над британцем Джорджем Кротті, пише 24 канал.

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Після оголошення вердикту суддів українець вигукнув: "Слава Україні!". Трибуни ефектно відповіли: "Героям Слава!".

Патріотичне відео за участі українця

Сапун виступає у ваговій категорії до 80 кілограмів. Цей чемпіонат Європи для нього дебютний.

Також у дебютному для себе поєдинку перемогу здобув ще один представник України – Іван Папакін. Він переміг шведського боксера Еріка Мендосу. Він виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів.

До речі. Чемпіонат Європи триває з 21 по 31 травня у вірменському Єревані.

Слід зазначити, що до переліку від України не потрапив призер Олімпіади – 2020 Олександр Хижняк. Причини невідомі.

Загалом Україну на міжнародній арені представлять 13 спортсменів.

Попередні звитяги українського боксера

У квітні відбувся міжнародний турнір з боксу у Румунії. Наша збірна яскраво закінчила виступ на престижних змаганнях. Іван Сапун здобув бронзову нагороду у своїй ваговій категорії (до 80 кілограмів).

У Румунії українці здобули 11 нагород. Дві з них стали золотими - їх вибороли Тетяна Коб (до 52 кілограмів), а також Анна Лисенко (до 66 кілограмів).

Також Іван здобув срібну медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу. Турнір відбувся наприкінці березня, змагання приймав хорватський Поречі. Загалом українські боксери та боксерки здобули десять медалей. При цьому більшість із них – у чоловічих змаганнях.

Зверніть увагу! Раніше ми повідомляли, що у боях за Україну загинув боксер "Українських отаманів" Олег Прудкий. Про цю сумну новину стало відомо 23 травня. Прудкий був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Олег був одним із найталановитіших боксерів Черкащини. Він неодноразово перемагав на чемпіонатах України.