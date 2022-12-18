В субботу, 17 декабря, в немецком городе Геппинген состоялся поединок, в котором встретились украинец Виктор Выхрист и Франклин Лоуренс из США. Бой длился запланированные восемь раундов.

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Очередная победа Выхриста

У американца была достаточно насыщенная карьера, но свой последний поединок провел еще в 2016 году. Поэтому в какой форме находился 47-летний ветеран, оставалось лишь догадываться.

Украинский боксер в пятом раунде отправил Лоуренса в нокдаун, но ветеран сумел подняться и продолжить поединок.

В итоге 8-раундовый бой завершился победой Выхриста. Судьи единогласно зафиксировали преимущество украинца по очкам. Эта победа стала одиннадцатой в карьере наследника братьев Кличко, в семи из которых он побеждал нокаутом.

Свой предыдущий поединок Виктор провел в августе 2022 года. Тогда украинец победил американца Кевина Джонстона.

Любопытно знать. Франклин Лоуренс потерпел свое четвертое поражение на ринге. Но стоит заметить, что ранее американец проигрывал чемпионам мира – Энди Руису, Оливеру Макколлу и Бермейну Стиверну.