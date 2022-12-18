У суботу, 17 грудня, в німецькому місті Гепінген відбувся поєдинок, в якому зустрілися українець Віктор Вихрист і Франклін Лоуренс із США. Бій тривав заплановані вісім раундів.

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Чергова перемога Вихриста

Американець мав досить насичену кар'єру, але свій останній поєдинок провів ще у 2016 році. Тож у якій формі перебував 47-річний ветеран, залишалося лише здогадуватись.

Український боксер у п'ятому раунді відправив Лоуренса у нокдаун, але ветеран зумів піднятися і продовжити поєдинок.

У підсумку 8-раундовий бій завершився перемогою Вихриста. Судді одноголосно зафіксували перевагу українця за очками. Ця перемога стала одинадцятою в кар'єрі спадкоємця братів Кличків, у семи з яких він перемагав нокаутом.

Свій попередній поєдинок Віктор провів у серпні 2022 року. Тоді українець переміг американця Кевіна Джонстона.

Цікаво знати. Франклін Лоуренс зазнав своє четвертої поразки на рингу. Але варто зауважити, що раніше американець програвав чемпіонам світу – Енді Руїсу, Оліверу Макколлу та Бермейну Стіверну.