Уроженец Украины Александр Стрецкий (11-1-2, 6 КО), который в настоящее время представляет Польшу, провел поединок с украинцем Тарасом Головащенко (3-3, 3 КО) в рамках вечера бокса в Польше.

Стрецкий контролировал ход боя, хотя и у Головащенко были удачные эпизоды. Об этом пишет iSport.

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При этом бой был достаточно грязным – уже во втором раунде боксеры столкнулись головами и заработали рассечение. После этого эпизода на ринге посыпались фолы.

В итоге рефери остановил бой после третьего предупреждения Головащенко. Тарас спорно проиграл дисквалификацией.

Видео боя

Что известно об Александре Стрецком

Украинский боксер, бронзовый призер чемпионата Европы 2006 года, участник Олимпийских игр 2008 (занял 9 место) в полусреднем весе. Был представителем боксерского клуба "Украинские атаманы", принимавшего участие в соревнованиях под эгидой WSB.

В 2016 году переехал на постоянное жительство в Польшу, и в 2016 году успешно дебютировал на профессиональном уровне.

В сентябре 2017 года оспаривал вакантный титул чемпиона Польши в среднем весе, но по итогам десяти раундов уступил раздельным решением боксеру с отрицательным рекордом Бартломею Графке.