Уродженець України Олександр Стрецький (11-1-2, 6 КО), який нині представляє Польщу, провів поєдинок з українцем Тарасом Головащенком (3-3, 3 КО) в рамках вечора боксу в Польщі.

Стрецький контролював хід бою, хоча і у Головащенко були вдалі епізоди. Про це пише iSport.

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При цьому бій був досить брудним – вже в другому раунді боксери зіштовхнулися головами і заробили розсічення. Після цього епізоду на рингу посипалися фоли.

У підсумку рефері зупинив бій після третього попередження Головащенка. Тарас спірно програв дискваліфікацією.

Відео бою

Що відомо про Олександра Стрецького

Український боксер, бронзовий призер чемпіонату Європи 2006 року, учасник Олімпійських ігор 2008 (зайняв 9 місце) у напівсередній ваговій категорії. Був представником боксерського клубу "Українські отамани", що брав участь у змаганнях під егідою WSB.

У 2016 році переїхав на постійне проживання в Польщу, і в 2016 році успішно дебютував на професійному рівні.

У вересні 2017 року оскаржував вакантний титул чемпіона Польщі в середній вазі, але за підсумками десяти раундів поступився роздільним рішенням боксерові з негативним рекордом Бартломею Графці.