Веселая тренировка Усика

Александр Усик еще не знает, кто станет его следующим соперником, но уже активно тренируется. Боксер совмещает работу в зале и на ринге.

Интересно Усик известным мемом потроллил WBO в ожидании боя с Джошуа: фото

Усик выложил видео, где проводит "бой с тенью", а завершает тренировку танцем. Все это он выполняет под песню "Бестия" российского исполнителя Ильи Огурцова (настоящее имя – Сергей Мезенцев).

Украинский боксер в хорошем настроении проводит подготовку и не собирается унывать из-за того, что никак не может получить своего следующего соперника. Команда Усика ожидает информацию от WBO.

Я не буду скучать, я буду танцевать,

– подписал видео Усик.