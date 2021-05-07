Веселая тренировка Усика
Александр Усик еще не знает, кто станет его следующим соперником, но уже активно тренируется. Боксер совмещает работу в зале и на ринге.
Интересно Усик известным мемом потроллил WBO в ожидании боя с Джошуа: фото
Усик выложил видео, где проводит "бой с тенью", а завершает тренировку танцем. Все это он выполняет под песню "Бестия" российского исполнителя Ильи Огурцова (настоящее имя – Сергей Мезенцев).
Украинский боксер в хорошем настроении проводит подготовку и не собирается унывать из-за того, что никак не может получить своего следующего соперника. Команда Усика ожидает информацию от WBO.
Я не буду скучать, я буду танцевать,
– подписал видео Усик.
- Последний раз Усик выходил на ринг в октябре 2020 года. Тогда его соперником стал неуступчивый британец Чисора. Дерек сумел удержаться на ногах все 12 раундов, а победу Усик одержал только по судейским запискам.
- На бой с украинцем претендуют сразу два боксера – 35-летний Джо Джойс и 31-летний Энтони Джошуа.