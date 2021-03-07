В субботу, 6 марта, украинский боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко встретился с поляком Камилом Соколовски. Украинец одержал победу по решению судей.

Рекордная победа

Бой с участием непобедимого украинца возглавил вечер бокса от Ulions Boxing Promotions. 26-летний Владислав Сиренко уже с первых секунд показал, кто бьется на родной земле и будет фаворитом этого противостояния. К слову, поединок проходил в Киеве.

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34-летний боксер из Польши Камил Соколовски оказался "крепким орешком" и несмотря на преимущество украинца устоял на ногах все 8 раундов. Только судьи решали, кто станет победителем встречи. Однако тотальное преимущество Сиренко дало свой результат, рефери единогласно отдали победу украинскому боксеру – 80–72, 80–72, 80–72.