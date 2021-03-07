Сиренко победил Соколовски по решению судей и защитил чемпионский титул
В субботу, 6 марта, украинский боксер в супертяжелом весе Владислав Сиренко встретился с поляком Камилом Соколовски. Украинец одержал победу по решению судей.
Источник:24 канал
Рекордная победа
Бой с участием непобедимого украинца возглавил вечер бокса от Ulions Boxing Promotions. 26-летний Владислав Сиренко уже с первых секунд показал, кто бьется на родной земле и будет фаворитом этого противостояния. К слову, поединок проходил в Киеве.
Интересно До встречи в Великобритании, резкая реакция Джойса на приглашение Усика провести бой в Киеве
34-летний боксер из Польши Камил Соколовски оказался "крепким орешком" и несмотря на преимущество украинца устоял на ногах все 8 раундов. Только судьи решали, кто станет победителем встречи. Однако тотальное преимущество Сиренко дало свой результат, рефери единогласно отдали победу украинскому боксеру – 80–72, 80–72, 80–72.
- Для Сиренко это уже 16-й подряд успех на профессиональном ринге: 13 боев украинец завершал нокаутом. Владиславу удалось защитить чемпионский титул WBC Asia.
- В андеркарде свои поединки выиграли другие известные украинские боксеры. Олег Малиновский в пятом раунде победил грузина Гиорги Гачечиладзе, а Игорь Шевадзуцкий в первом же раунде отправил в нокаут боксера из Беларуси Александра Нехайчика.
Поделиться новостью