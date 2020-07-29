Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 KO), выступающий в легком весе, рассказал о спарринге с украинцем Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО). Он не понимает, что происходит с украинцем.

Он поделился впечатлениями о спарринге в интервью The Pug and Copp show.

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По его словам, он не понимает, что происходит с украинцем.

Пришлось извиниться перед Элом Хеймоном, что я так сильно избил Ивана,

– громко заявил Джервонта.

Он чуть ли не в каждом раунде отправлял Редкача в нокаут. Американец отметил, что как только понимает, что соперник ничего не может сделать – покидает ринг.

Дэвис понятия не имел, что Редкач – друг Лео Санта Круса. Дэвис и Редкач должны были провести спарринг после боя с Лео, но ему сначала нужно сбросить вес.

Редкачу не нужно боксировать в первом полусреднем или полусреднем весе. Легкий – именно то, что ему подходит.

Кто такой Иван Редкач? 33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. Провел 30 поединков, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Что известно про Джервонту Дэвиса