Отправлял Редкача в нокаут в каждом раунде: Дэвис о спарринге с украинцем
Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 KO), выступающий в легком весе, рассказал о спарринге с украинцем Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО). Он не понимает, что происходит с украинцем.
Он поделился впечатлениями о спарринге в интервью The Pug and Copp show.
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Заявление американца
По его словам, он не понимает, что происходит с украинцем.
Пришлось извиниться перед Элом Хеймоном, что я так сильно избил Ивана,
– громко заявил Джервонта.
Он чуть ли не в каждом раунде отправлял Редкача в нокаут. Американец отметил, что как только понимает, что соперник ничего не может сделать – покидает ринг.
Дэвис понятия не имел, что Редкач – друг Лео Санта Круса. Дэвис и Редкач должны были провести спарринг после боя с Лео, но ему сначала нужно сбросить вес.
Редкачу не нужно боксировать в первом полусреднем или полусреднем весе. Легкий – именно то, что ему подходит.
Что известно про Джервонту Дэвиса
- Профессиональную карьеру боксер начал в 2013 году.
- Чемпион мира по версии IBF (2017) и WBA (Super в 2018/19) во втором полулегком весе, по версии WBA (2019) в легком весе.
- В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес.
- Также боксер имеет фамилию "Танк" и славится скандалами и провалившимися показателями.
- Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший.
- Дэвис вступил в словесную перепалку с Иваном и обозвал его геем.