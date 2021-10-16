Украинский боксер проведет бой за титул, Шахтер разбил Зарю: главные новости спорта 15 октября

16 октября 2021 , 07:15
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Источник:

24 канал

Украинский боксер Артем Далакян проведет титульный бой, а Шахтер разгромил Зарю. Обзор главных новостей за 15 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Дата боя Далакяна

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян проведет обязательную защиту титула. Его соперником будет Луис Консепсьон из Панамы.

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Бой Далакян – Консепсьон пройдет 20 ноября. Встреча состоится в Киеве в ACCO International.

Для Далакяна это будет уже пятая защита титула WBA. Украинец получил титул в 2018 году.

Всего Артем провел на профессиональном ринге 20 боев и все выиграл. Далакян 14 раз побеждал нокаутом.

Консепсьон – бывший чемпион мира в двух весовых категориях. За 47 боев он одержал 39 побед и еще 8 раз проиграл.

Представитель Панамы является первым номером в рейтинге WBA и обязательным претендентом на пояс Далакяна.

Шахтер разгромил Зарю

Шахтер прервал неудачную серию в матчах против Зари. "Горняки" 4 матча подряд не могли победить неуступчивую луганскую команду.

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15 октября донецкий клуб не просто обыграл Зарю в 11 туре УПЛ, а поиздевался над своим соперником.

Шахтер сумел огорчить луганчан с неприличным счетом 6:1. "Горняки" провели по 3 гола в каждом из таймов и позволили Заре забить только один гол.

Благодаря победе Шахтер набрал 28 очков и сравнялся с Динамо. Однако киевляне 16 октября сыграют свой матч 11 тура против Львова.

Календарь Формулы-1 на сезон-2022

Организаторы Формулы-1 официально обнародовали календарь на сезон 2022 года. Впервые в Формуле-1 за сезон состоится 23 этапа.

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Первая гонка нового сезона состоится 20 марта в Бахрейне. Сезон завершится 20 ноября в Абу-Даби.

Календарь Формулы-1 на сезон-2022

  1. Бахрейн – 20 марта
  2. Саудовская Аравия – 27 марта
  3. Австралия – 10 апреля
  4. Эмилия-Романья – 24 апреля
  5. Майами – 8 мая
  6. Испания – 22 мая
  7. Монако – 29 мая
  8. Азербайджан – 12 июня
  9. Канада – 19 июня
  10. Великобритания – 3 июля
  11. Австрия – 10 июля
  12. Франция – 24 июля
  13. Венгрия – 31 июля
  14. Бельгия – 28 августа
  15. Нидерланды – 4 сентября
  16. Италия – 11 сентября
  17. Россия – 25 сентября
  18. Сингапур – 2 октября
  19. Япония – 9 октября
  20. США – 23 октября
  21. Мексика – 30 октября
  22. Бразилия – 13 ноября
  23. Абу-Даби – 20 ноября
Автор: Михайло Гема