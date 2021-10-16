Украинский боксер проведет бой за титул, Шахтер разбил Зарю: главные новости спорта 15 октября

Украинский боксер Артем Далакян проведет титульный бой, а Шахтер разгромил Зарю. Обзор главных новостей за 15 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Дата боя Далакяна

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA украинец Артем Далакян проведет обязательную защиту титула. Его соперником будет Луис Консепсьон из Панамы.

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Бой Далакян – Консепсьон пройдет 20 ноября. Встреча состоится в Киеве в ACCO International.

Для Далакяна это будет уже пятая защита титула WBA. Украинец получил титул в 2018 году.

Всего Артем провел на профессиональном ринге 20 боев и все выиграл. Далакян 14 раз побеждал нокаутом.

Консепсьон – бывший чемпион мира в двух весовых категориях. За 47 боев он одержал 39 побед и еще 8 раз проиграл.

Представитель Панамы является первым номером в рейтинге WBA и обязательным претендентом на пояс Далакяна.

Шахтер разгромил Зарю

Шахтер прервал неудачную серию в матчах против Зари. "Горняки" 4 матча подряд не могли победить неуступчивую луганскую команду.

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15 октября донецкий клуб не просто обыграл Зарю в 11 туре УПЛ, а поиздевался над своим соперником.

Шахтер сумел огорчить луганчан с неприличным счетом 6:1. "Горняки" провели по 3 гола в каждом из таймов и позволили Заре забить только один гол.

Благодаря победе Шахтер набрал 28 очков и сравнялся с Динамо. Однако киевляне 16 октября сыграют свой матч 11 тура против Львова.

Календарь Формулы-1 на сезон-2022

Организаторы Формулы-1 официально обнародовали календарь на сезон 2022 года. Впервые в Формуле-1 за сезон состоится 23 этапа.

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Первая гонка нового сезона состоится 20 марта в Бахрейне. Сезон завершится 20 ноября в Абу-Даби.

Календарь Формулы-1 на сезон-2022