Red Bull снял крутой рекламный ролик в США
Мексиканский гонщик Red Bull Серхио Перес оказался в Чайна-таун (китайский квартал в Манхэттене). Серхио припарковал свой Red Bull 16B вблизи мясного маркета.
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Пока пилот Формулы-1 ходил по своим делам, к болида подошла полицейский. Она заметила, что Серихо то ли не оплатил за стоянку, то припарковался в запрещенном месте.
Как бы там ни было, женщина выписала Пересу штраф и разместила бумажку на руле болида "Чеко". Пилот Формулы-1 был удивлен штрафу, когда вернулся к своему болида.
- Этап Формулы-1 в США продлится с 22 по 24 октября. В пятницу, 22 октября, состоятся две свободные практики.
- Квалификация запланирована на 23 октября. В Украине это уже будет воскресенье, 24 октября. Начало в 00:00 по киевскому времени.
- Гонка Гран-при США состоится 24 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.