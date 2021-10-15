Red Bull снял крутой рекламный ролик в США

Мексиканский гонщик Red Bull Серхио Перес оказался в Чайна-таун (китайский квартал в Манхэттене). Серхио припарковал свой Red Bull 16B вблизи мясного маркета.

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Пока пилот Формулы-1 ходил по своим делам, к болида подошла полицейский. Она заметила, что Серихо то ли не оплатил за стоянку, то припарковался в запрещенном месте.

Как бы там ни было, женщина выписала Пересу штраф и разместила бумажку на руле болида "Чеко". Пилот Формулы-1 был удивлен штрафу, когда вернулся к своему болида.