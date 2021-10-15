В 2022 году состоится рекордное количество гран-при

Календарь Формулы-1 на 2022 год 15 октября утвердила Международная автомобильная федерация (FIA). Первая гонка нового сезона состоится 20 марта в Бахрейне.

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Традиционно для последних сезонов сезон завершится 20 ноября в Абу-Даби.

В 2022 году снова не состоится гран-при Китая. Организаторы Формулы-1 заявили, что этап вернется в календарь, когда позволят условия.

Впервые за три года в Формулу-1 должна вернуться Австралия. В предыдущие годы гонки в Мельбурне не происходили из-за карантина.

Также возвращаются гонки в Сингапуре и Японии. Зато в календарь не попала Турция. В США пройдут две гонки – одна в Майами, другая – вблизи Остина (Техас).

Календарь Формулы-1 на сезон-2022