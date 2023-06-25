В субботу, 24 июня, в немецком городе Росток состоялся поединок, в котором чемпион IBF International во втором среднем весе Петр Иванов противостоял нидерландцу Джино Кантерсу. Это была дебютная защита титула нашего боксера, пишет 24 Канал.

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Непростая победа фаворита

Украинский боксер доминировал в течение всего поединка. Однако нидерландец оказался крепким орешком. Джино Кантерс периодически отвечал опасными аперкотами и боковыми ударами.

Все шло к тому, что победитель должен был определиться после просмотра судейских записок. Однако в последнем 12-м раунде Петр ударом по печени положил на пол Джино. А за 15 секунд до гонга рефери зафиксировал досрочную победу фаворита.

Таким образом, Петр Иванов успешно защитил титул чемпиона IBF International, который получил в поединке против поляка Роберта Таларека в июле 2022 года.

После победы над Кантерсом Иванов поблагодарил защитников Украины, защищающих наше государство от российской орды.

Благодарю всех украинцев, которые меня сегодня поддерживали, которые приехали сюда меня поддержать. Благодарю наших защитников – благодаря им я могу здесь стоять, прославлять нашу страну и дальше идти к своей цели. Искренне благодарю вас, что мои родители и все мы можем жить под мирным небом,

– сказал Иванов.

Что известно о Петре Иванове