У суботу, 24 червня, у німецькому місті Росток відбувся поєдинок, в якому чемпіон IBF International у другій середній вазі Петро Іванов протистояв нідерландцю Джино Кантерсу. Це був дебютний захист титулу нашого боксера, пише 24 Канал.

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Непроста перемога фаворита

Український боксер домінував протягом усього поєдинку. Проте нідерландець виявився міцним горішком. Джино Кантерс періодично відповідав небезпечними аперкотами та боковими ударами.

Все йшло до того, що переможець мав визначитися після перегляду суддівських записок. Проте в останньому 12 раунді Петро ударом по печінці поклав на підлогу Джино. А за 15 секунд до гонга рефері зафіксував дострокову перемогу фаворита.

Таким чином, Петро Іванов успішно захистив титул чемпіона IBF International, який здобув у поєдинку проти поляка Роберта Таларека у липні 2022 року.

Після перемоги над Кантерсом Іванов подякував захисникам України, які боронять нашу державу від російської орди.

Щиро дякую всім українцям, які мене сьогодні підтримували, які приїхали сюди мене підтримати. Дякую нашим захисникам – завдяки їм я можу тут стояти, прославляти нашу країну і далі йти до своєї мети. Щиро вам дякую, що мої батьки і всі ми можемо жити під мирним небом,

– сказав Іванов.

Що відомо про Петра Іванова