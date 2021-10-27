Украинский боксер отправил соперника в нокдаун и уверенно выиграл бой на чемпионате мира

В столице Сербии Белграде продолжается XXI чемпионат мира по боксу среди мужчин. В турнире примут участие 605 боксеров из 105 стран.

Уверенная победа украинца

Украинский боксер Юрий Захареев (категория 71 килограмм) пробился во второй круг чемпионата мира по боксу.

Читайте также Сборная Украины по боксу разорвала чемпионат Европы: 14 медалей, из которых 3 – золотые

Украинец победил представителя Сомали Махмуда Саида. Захареев был лучше соперника во всех раундах.

А под конец третьей трехминутки еще и отправил противника в нокдаун. Юрий победил по единогласному решению судей– 30:24, 30:24, 30:23, 30:24, 30:26.

Захареев является первым украинцем, победившим на этом чемпионате мира.

Ранее в первом круге уступили Александр Корнев и Олег Чулячеев.

Чемпионат мира по боксу состоится 24 октября и продлится до 6 ноября.

Видео поединка украинца.