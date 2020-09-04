Украинский боксер может провести бой в андеркарте поединка Ломаченко – Лопес
Перспективный украинский средневес Дмитрий Митрофанов (9-0-1, 5 КО) может провести свой следующий поединок 17 октября в андеркарте встречи Ломаченко – Лопес.
Об этом в эфире Luckypunch.net заявил промоутер Митрофанова Александр Красюк.
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Сейчас он отправился с Василием Ломаченко в США, выступая его основным спарринг-партнером. Возможно, он там и проведет бой. До конца года мы планируем, что Дмитрий уже будет сражаться за региональный титул. В какой версии еще говорить рано, но такой план у нас есть,
– рассказал Красюк.
Когда бой Ломаченко – Лопес
Бой чемпионов мира запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA, WBO и IBF.
Боксеры вроде уже подписали контракт несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.
Вероятно, поединок пройдет со зрителями. Об этом заявил Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank.