Перспективний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (9-0-1, 5 КО) може провести свій наступний поєдинок 17 жовтня в андеркарді зустрічі Ломаченко – Лопес.

Про це в ефірі Luckypunch.net заявив промоутер Митрофанова Олександр Красюк.

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Зараз він відправився з Василем Ломаченком у США, виступаючи його основним спаринг-партнером. Можливо, він там і проведе бій. До кінця року ми плануємо, що Дмитро вже буде битися за регіональний титул. З якої версії ще говорити рано, але такий план у нас є,

– розповів Красюк.

Коли бій Ломаченко – Лопес

Бій чемпіонів світу запланований на 17 жовтня 2020 року. На кону будуть пояси WBC, WBA, WBO і IBF.

Боксери начебто вже підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

Ймовірно, поєдинок пройде з глядачами. Про це заявив Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank.