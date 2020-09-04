Украинский боксер Василий Ломаченко наконец узнал, где проведет бой против американца Теофимо Лопеса. Поединок боксеров за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе пройдет в Лас-Вегасе (США).

Бой Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, информирует Fightnews.com.

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Что известно о MGM Grand?

Это гостинично-развлекательный комплекс. Он открылся 18 декабря 1993 года как крупнейший отель США. Вмещает 12 000 зрителей. По предварительной информации, бой пройдет без зрителей.

Арум заявил, что Теофимо Лопес открыл свой тренировочный лагерь в Нью-Джерси.

Именно там 23-летний американец готовился к поединку с Ричардом Комми, в котором он выиграл титул IBF.

В то же время Ломаченко, по словам Арума, тренировался в Украине. Он уже прилетел в США, где продолжит готовиться к бою с Лопесом.

У Василия здесь дом и есть грин-карта, что делает его резидентом США. Ему было легко приехать,

– сказал Арум.

Ломаченко – Лопес: на кону все титулы

Ломаченко и Лопес определят сильнейшего боксера в легком весе. На кону будут стоять все самые престижные титулы.

Василий Ломаченко выставит на кон пояса WBO, WBA и WBC. А Лопес попытается защитить титул IBF.