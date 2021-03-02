Украинский суперсредневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) снялся с поединка, который был запланирован на 18 марта 2021 года против проспекта Кристиана Мбилли (17-0, 16 КО).

По информации источника, украинец имеет проблемы с легкими после того, как переболел коронавирусом. Это мешает проводить Хитрову полноценные тренировки.

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Добавим, что шоу Ring City сменило свою дислокацию – в 2021 году бои будут проходить не в клубе Фрэдди Роуча Wild Card в Голливуде (Лос-Анджелес, США), а в Пуэрто-Рико.

Что известно о Хитрове

32-летний Хитров в 2011 году завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу в весовой категории до 75 кг. В 2013 году украинец начал профессиональную карьеру.

Всего он провел 22 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. Владеет титулом WBC United States (USNBC) во втором среднем весе.