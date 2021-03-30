В рамках открытого чемпионата Германии по боксу 27 марта выступила украинка Алина Зайцева. Соперницей украинки стала немка Шайенн Хенсон.

Украинка превратила лицо соперницы в отбивную

Боксерши не смогли пройти всю дистанцию ​​поединка из-за травм 23-летней Хенсон. В результате от полученных ударов на лице Хенсон появились большие гематомы.

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Поединок был остановлен. При этом победа досталась немецкой спортсменке, ведь на момент остановки боя она лидировала по очкам.

В профессиональном боксе победа бы досталась 21-летней украинке техническим нокаутом.

После поединка обладательница титула BDB International German Championship опубликовала фотографии своего лица до боя и после. Разница очевидна.

На счету Хансон восемь побед при одном поражении. Она начала карьеру в 2018 году. Зайцева потерпела шестое поражение подряд в карьере.