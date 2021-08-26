Людвик Шолинян выступает в самой легкой весовой категории. И свой дебютный бой в UFC он проведет против Джека Шора на UFC Vegas 36. Бой состоится 4 сентября.

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Шолинян в этом бою заменит Звиада Лазишвили, получившего травму. При этом последний тоже в этом бою перед тем заменил Саида Нурмагомедова.

Шолинян – участник популярного шоу UFC – The Ultimate Fighter. А всего в смешанных единоборствах уже провел 12 боев, в 9 из которых одержал победы. В 2018 году он попробовал свои силы в Bellator, но после поражения в первом бою покинул промоушн.